L’ex Mihajlovic conferma: “Sarò al Festival di Sanremo con Ibrahimovic”

Adesso non ci sono più dubbi, Sinisa Mihajlovic sarà sul palco dell’Ariston per il Festival di Sanremo. Insieme a lui l’amico Zlatan Ibrahimovic. Durante la conferenza stampa pre-partita del Bologna è stato proprio il tecnico serbo a confermarlo:

Ho sentito Amadeus, gli ho detto che per fortuna non c’è pubblico. Chissà cosa potrebbe succedere con due zingari come me e Ibra sul palco… Le due cose peggiori che so fare sono ballo e canto. Non so che schifo sarà, andiamo là e vediamo che succede.