L’ex viola: “Avrei preferito Balotelli a Boateng. Chiesa? Giusto trattenerlo”

Così l’ex attaccante viola Paolo Monelli a Radio Sportiva: “Chiesa? Non mi sembra convintissimo di rimanere. Non ha mai detto pubblicamente di voler andar via, però gli atteggiamenti lo fanno capire. Anche per le dichiarazioni di Commisso sarebbe bene non cederlo, fare di tutto per far sì che rimanga un altro anno. Boateng e Lirola alla Fiorentina? Dopo tanta attesa mi aspettavo qualcosa di diverso. Il ghanese aveva iniziato bene e poi non ha mai giocato al Barcellona, è un punto di domanda, avrei puntato su Balotelli, avrebbe fatto più comodo”. MA BOATENG NON ESCLUDE UN ALTRO CENTRAVANTI