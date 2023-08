Lega Serie A: ecco la strategia per la sostenibilità

"Il percorso che abbiamo intrapreso a fianco della Uefa che ci ha scelto per avviare un progetto pilota dopo anni di crescente impegno in tutte le attività di responsabilità sociale, rappresenta un'opportunità importantissima per diffondere a livello globale i valori che portiamo avanti oramai da tempo - commenta nel Report il presidente della Lega serie A, Lorenzo Casini - Per allinearci agli standard internazionali abbiamo applicato criteri ambientali, sociali e di governance (ESG) nello sviluppo della nostra strategia, al fine di produrre una reportistica che permetta di quantificare in maniera rigorosa l'impatto delle azioni intraprese. Il nostro obiettivo è di ispirare e guidare il movimento sportivo italiano verso una necessaria accelerazione sui temi di sostenibilità, fino a diventare un modello di riferimento anche al di fuori del mondo del calcio".