Fiorentina leggermente favorita, ma occhio alle sorprese. Questa in estrema sintesi la previsione degli scommettitori per la gara del Via del Mare di stasera tra il Lecce e la squadra guidata da mister Iachini. Il segno “2” viene quotato da 2.10 a 2.21, la vittoria della squadra di casa da 3.20 a 3.35 e il pareggio da 3.50 a 3.60.