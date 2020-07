Aspettando Lecce-Fiorentina, tutte le news

Probabili formazioni

Così il campetto disegnato da gazzetta.it

Le dichiarazioni dei tecnici

Iachini “Stiamo verificando i recuperi, la fatica è tanta e ci sono acciacchi e botte. Stamani faremo il punto e avremo un quadro più preciso. Il Lecce è un avversario ostico, ha qualità, lo abbiamo visto all’andata. Dovremo fare una gara attenta per tutti e novanta i minuti, per ottenere il risultato. Loro giocano insieme da tre anni e hanno avuto ottimi innesti, ma noi dobbiamo fare la nostra partita, partire bene e fare attenzione ad entrambe le fasi”

Liverani: “Siamo sulla buona strada: ogni tre giorni c’è questo esame e noi dobbiamo essere pronti a superarlo. Questa partita è la più importante. Non facciamo pensieri su partite lontane ma per noi Lecce-Fiorentina è la più fondamentale e giocheranno i giocatori che sulla carta mi danno più sicurezze possibili. Se ritorno a luglio 2019 e penso ad una Fiorentina che deve chiudere il discorso salvezza resto basito. Sicuramente non era nei loro pensieri e ci si ritrovano”.

L’arbitro della gara

Per Lecce-Fiorentina Rizzoli sceglie un arbitro internazionale visti gli episodi di Fiorentina-Verona. A fischiare al Via del Mare di Lecce sarà Guida di Torre Annunziata, arbitro di personalità e con lo spessore giusto per una gara così importante.

Come seguire Lecce-Fiorentina

TV – Telecronaca su DAZN

RADIO – Radiocronaca di Radio Bruno Toscana

WEB- Diretta testuale commentabile su Violanews.com