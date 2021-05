Lazio, Inzaghi: “Tre giocatori out, ma spero di averli tutti a Firenze”

La penultima in casa per la Fiorentina sarà con la Lazio, che in settimana lavorerà per recuperare

Redazione VN

Simone Inzaghi, allenatore della Lazio, ha parlato alla vigilia della partita in casa col Genoa. Capitolo infortuni: alcuni giocatori non ci saranno domani, ma ci sono speranze di recuperarli per sabato prossimo, a Firenze.

"Siamo in un ottimo momento. Domani avremo qualche assenza, perché oltre ad Acerbi mancheranno anche Luiz Felipe, Escalante e Caicedo, che ci ha provato fino all'ultimo. Spero di poterli recuperare tutti fino alla prossima sfida di Firenze".