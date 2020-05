La nuova vita di Gerson: ora lo vuole anche una big tedesca

L’aria di casa ha fatto bene a Gerson. Che dopo le stagioni anonime alla Roma e quella alla Fiorentina da titolare, ma senza mai impressionare, si è rilanciato con la maglia del Flamengo. Che sia questione di caratteristiche e di poca propensione ai ritmi del calcio europeo? Non la pensano così molti addetti ai lavori visto che il centrocampista brasiliano è finito sul taccuino di alcuni club importanti del nostro continente. Uno in Inghilterra (LEGGI QUI), l’altro in Germania: secondo quanto scrive fichajes.net, infatti, sulle tracce di Gerson ci sarebbe il Borussia Dortmund. L’ex viola potrebbe quindi diventare un compagno dei vari Haaland, Sancho, Thorgan Hazard ed Emre Can.