“Juve, il Manchester non è la Fiorentina: nessun aiuto economico per Pogba”

Gianluca di Marzio, noto esperto di mercato, ha parlato a UtdXclusive circa le trattative dei Red Devils. Tra di esse c’è quella con la Juventus per il ritorno di Paul Pogba.

“Il Manchester United non ti aiuta come ha fatto la Fiorentina per Chiesa. Devi spendere tanti soldi se vuoi questi giocatori. In Inghilterra tutti i club vogliono incassare subito, non sarà una situazione facile viste le difficoltà che il calcio sta affrontando. Pogba è un giocatore che ha il potenziale per cambiare una squadra. Il centrocampo della Juventus avrebbe bisogno del suo talento, della sua forza fisica, della sua generosità, sarebbe un grande acquisto. Non so se sia fattibile con le difficoltà economiche della Juventus“.

