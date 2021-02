Italiano volta pagina: “A Firenze non all’altezza, dobbiamo rimediare”

Vincenzo Italiano, allenatore dello Spezia, ha parlato oggi in conferenza stampa, alla vigilia della gara col Parma. Tornando anche sulla gara del Franchi di una settimana fa (Spezia1906.com):

Lo Spezia deve scendere in campo cercando di fare una buona prestazione perché se non lo fai i risultati non arrivano. Dobbiamo essere più bravi, rispetto al KO con la Fiorentina. Nella ripresa non siamo stati all’altezza. Dobbiamo rimediare a quel secondo tempo. Agudelo? Abbiamo scoperto di poterlo usare come centravanti. Lui è felice di farlo. Può fare anche l’esterno.