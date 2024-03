Italia-Turchia Under 21, formazione ufficiale: panchina per i due baby viola

Panchina con l'Italia Under 21 per entrambi i giocatori di proprietà della Fiorentina nella partita contro la Turchia

Uscite le formazioni ufficiali di Italia-Turchia Under 21, sfida valevole per la qualificazione agli Europei 2025 di categoria. Il Commissario Tecnico Nunziata opta per una scelta degli undici titolari decisamente particolare, con tanti esperimenti. Panchina per entrambi i giocatori della Fiorentina Michael Kayode e Alessandro Bianco (in prestito alla Reggiana). Fischio d'inizio della gara ore 18:15, di seguito la formazione ufficiale degli azzurrini: