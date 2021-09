Italia, I probabili undici della partita di domani

Ecco la probabile formazione degli undici che scenderanno in campo nella partita di domani, valida per l'accesso al mondiale, dell'Italia

Domani sera l'Italia tornerà in campo dopo la vittoria di Euro2020. Allo stadio Artemio Franchi di Firenze i ragazzi di Roberto Mancini scenderanno in campo per una sfida valida per la quarta giornata del girone C, di qualificazione per i mondiali in Qatar del 2022. Giornata molto importante per ottenere il pass per accedervi. In conferenza stampa il CT azzurro ha detto che la formazione sarà molto simile a quella fatta in semifinale e in finale degli europei.