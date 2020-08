Inter, Conte truffato in Inghilterra? A rischio 30 milioni di euro

Non è un buon momento per Antonio Conte, in campo e fuori. Secondo quanto riporta il quotidiano La Verità, il tecnico dell’Inter starebbe cercando di recuperare 30,6 milioni di euro, frutto di un investito fatto ai tempi del Chelsea e che si sta rivelando una truffa. I dettagli arrivano da Londra e da due sentenze della corte commerciale inglese.

