Incredibile in C: l’allenatore del Catania interrompe un’azione avversaria, espulso

Un intervento provvidenziale, quello di Giuseppe Raffaele del Catania, che ha fermato l’assalto della Vibonese. Piccolo particolare: Raffaele il Catania lo allena. Il tecnico rossazzurro ieri sera è letteralmente entrato in campo per proteggere in prima persona il vantaggio della sua squadra, vittoriosa poi per 2-1. Quattro giornate di squalifica, ma una memorabilità certamente più duratura. E per la Vibonese la beffa: con questa sconfitta, viene agganciata proprio dal Catania in zona playoff.

