Immobile: “La Fiorentina ci ha dato filo da torcere, non solo alla fine”

Così Ciro Immobile a DAZN dopo la vittoria della Lazio sulla Fiorentina:

“Avevo un fastidio al tendine che mi aveva limitato nel finale a Genova, ma ci volevo essere perché vivevamo un momento complicato e volevo dare una mano. Stiamo facendo più fatica a fare gol rispetto agli anni precedenti, ma credo sia solo questione di mentalità. Siamo in ritardo in classifica, la prima cosa da migliorare è quella. Luis Alberto? Sta facendo partite eccezionali, magari meno assist ma sarà importante anche quest’anno. Mettiamo da parte la Fiorentina che ci ha dato filo da torcere non solo alla fine, erano in un buon momento dopo la partita con la Juve. Se mi riposo col Parma? Non so, vediamo”.