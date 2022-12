Il Portogallo chiama, ma Mourinho risponderà? I lusitani lo vogliono c.t.

In Portogallo è sicuramente il nome più chiacchierato al momento, anche più di Cristiano Ronaldo. La Federazione lusitana vuol sostituire Fernando Santos con José Mourinho ed eleggerlo come nuovo commissario tecnico della Nazionale rossoverde. Il quotidiano portoghese Record scrive: "Mourinho è il preferito numero uno e c'è già stato un sondaggio. Aggiungere il ruolo di c.t. a quello di allenatore della Roma è fuori questione ed il contratto fino al 2024 è un ostacolo". Già, la Roma. Il club giallorosso ha un accordo con lo Special One per un altro anno e mezzo, al momento sembra davvero difficile che le due parti in causa possano separarsi. L'unico motivo per cui Mourinho abbondoni Trigoria sarebbe una chiamata da un top-club. Più difficile che avvenga per una Nazionale, anche se è quella del suo Paese.