Il nuovo Chiesa: “Mentalità Juve ti fa crescere, imparo dai campioni”

A suon di gol e assist, Federico Chiesa è già diventato uno dei punti di forza della Juventus, seppur in una stagione sotto tono per i bianconeri rispetto agli ultimi anni. E alla Fiorentina non resta che consolarsi pensando ai soldi che arriveranno dal suo riscatto. L’esterno classe ’97 ha raccontato oggi a Sky il suo percorso di crescita:

Quello che mi ha caratterizzato quest’anno è la continuità di prestazione, è la cosa in cui penso di essere migliorato di più. C’è un po’ di tutto: dal giocare con i campioni, a vedere come si allenano, agli allenamenti, a quello che mi ha insegnato il Mister. E soprattutto la mentalità che c’è alla Juventus di volersi migliorare sempre e di vincere. Siamo un gruppo bellissimo e sono veramente contento di farne parte.