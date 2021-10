Il Museo del calcio: il passato che piace ai bambini

Grande notizia: i bambini amano il museo del Calcio. Luogo di sport, storia e cultura ma anche di didattica per i più piccoli

Un interessante articolo su Repubblica, spiega come un posto ricco di storia e di cultura come il museo del Calcio sia uno dei luoghi preferiti dai bambini. Ciò non è dovuto soltanto ai numerosi cimeli che possiamo trovarci al suo interno, come la coppa di Euro 2020, ma anche dai percorsi didattici organizzati apposta per le scuole e le scuole calcio.