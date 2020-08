Il Manchester City affida la panchina della Elite Development Squad ad un ex viola

È Enzo Maresca il nuovo allenatore della Elite Development Squad – una sorta di seconda squadra – del Manchester City. Come comunicato dal club inglese, Maresca subentra a Paul Harsley il cui contratto era andato in scadenza. L’ex centrocampista anche della Fiorentina aggiunge così una nuova tappa alla propria carriera da allenatore, che lo ha visto ad Ascoli come tecnico, al Siviglia e al West Ham come collaboratore tecnico.

