Il Catanzaro torna in B: decisiva la vittoria contro il Gelbison

Catanzaro in B

Emozione per il Catanzaro, che con la vittoria per 0-2 arrivata quest'oggi nella trasferta contro il Gelbison torna finalmente in Serie B dopo ben 17 anni. Vittoria schiacciante quella dei giallorossi, che con cinque giornate di anticipo tornano nella serie cadetta, grazie anche all'entusiasmo dei 10.000 tifosi che hanno accompagnato la squadra a Salerno.