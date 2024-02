Iervolino ha scelto. Il prossimo allenatore della Salernitana sarà un ex viola

Dopo l'esonero di questa mattina di Pippo Inzaghi dalla panchina della Salernitana il presidente Iervolino ha scelto il successore per l'incarico di allenatore. Secondo Gianluca Di Marzio, a sedersi sulla panchina dei granata sarà l'ex viola Fabio Liverani. Dopo l'ultima esperienza sulla panchina del Cagliari nel 2022, il tecnico italiano torna in Serie A per cambiare le sorti della stagione della Salernitana.