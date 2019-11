Iachini: “Fiorentina, col Verona sarà durissima. Amrabat mi somiglia”

Beppe Iachini inquadra la sfida tra Verona e Fiorentina, in programma dopo la sosta, di cui è doppio ex: “Il Verona di Juric è forte ed equilibrato, Ivan sta facendo un gran lavoro. I tre elementi principali sono Amrabat, Rrahmani e Kumbulla. Bravo D’Amico ad andarsi a prendere i primi due, mentre il terzo… beh, ce l’aveva già in casa. Amrabat mi somiglia? Vero, ma lui è più bello da vedere. Gli auguro di fare una grande carriera” ha detto sul centrocampista che piace anche alla Fiorentina. “Mi dispiace per la Viola, ma la ripresa al Bentegodi sarà durissima. Il Verona ha idee chiare, una grande preparazione atletica e punti importanti” ha aggiunto Iachini.