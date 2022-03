Graziani sicuro: “Stasera farei giocare Cabral, ecco perchè”

L'ex viola: "E' lui l'uomo che aspettavamo di vedere protagonista. Deve sentire la fiducia"

"Piatek sta facendo bene, ma l'attaccante che ci aspettavamo prendesse l'eredità di Vlahovic è Cabral. Dopo il gol col Sassuolo, stasera può essere la sua serata e forse gli servirebbe sentire la fiducia in una grande partita. Io partirei con Cabral dal 1'. Che mi aspetto da Vlahovic? Se ci fosse una contestazione forte, anche lui potrebbe accusare il colpo. Dusan ha grande carattere, ma è sempre un ragazzo, non possiamo sapere come reagirà".