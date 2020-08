Graziani: “Chiesa può migliorare, ma solo in una big. Stadi vuoti rendono il calcio asettico”

Francesco Graziani ha parlato ai microfoni di Radio Sportiva, queste le sue dichiarazioni:

Senza il pubblico è un calcio senza emozioni. Mancando la gente sugli spalti manca l’essenziale e i calciatori ne patiscono. Anche per noi vedere in tv queste partite anomale e asettiche è triste. Futuro di Chiesa? Difficile da dire adesso, ma probabilmente in un grande club può diventare ancora più forte. Anche se a mio parere alla Juventus farebbe più comodo uno come Zaniolo. Valutazione su Sarri? Ha vinto ma non convinto, questo stona con quelli che erano i presupposti in partenza.