Robbiati ricorda il Barcellona: “Grande gara al Camp Nou, al ritorno perdemmo la finale”

Anselmo Robbiati, ex giocatore del Napoli e della Fiorentina, ha parlato a Radio Marte dell’impegno degli azzurri contro il Barcellona in Champions ricordando quando fu lui all’epoca di Ranieri a sfidare i blaugrana:

Barcellona? Sfida aperta. Loro hanno quel punto in più, per via del pareggio fuori casa. La gara però è aperta a ogni risultato. Il Napoli non ha nulla da invidiare alle big, a livello di rosa. Può sicuramente dar fastidio al Barcellona. Il pareggio con la Fiorentina al Camp Nou? Io giocai tutta la partita. Era una squadra fortissima. C’erano Ronaldo, Figo e Guardiola. Oltre ad altri grandissimi giocatori. Noi facemmo una grandissima partita. Si sbagliò poco. E si portò via un grandissimo pareggio. Poi peccato per il ritorno. Perdemmo 0-2. E non andammo in finale.