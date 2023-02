Giacchetta (Cremonese): “Tifosi giustamente arrabbiati. Nostro valore in Coppa”

Il diesse in conferenza: "La Coppa rivaluta la nostra rosa. Benassi ci aiuterà"

Redazione VN

Se in casa Fiorentina il clima è tornato a farsi un po' pesante dopo la sconfitta con il Bologna, va ancora peggio in casa della Cremonese, avversaria dei viola nelle semifinali di Coppa Italia di aprile. I grigiorossi hanno perso contro il Lecce sabato e rimangono ultimi in classifica con 0 vittorie all'attivo. Il direttore sportivo Simone Giacchetta ha fatto il punto oggi in conferenza stampa, questi alcuni passaggi:

Sulla contestazione — "La sconfitta con il Lecce è più pesante per la classifica che non per il malumore espresso da qualche tifoso in Curva. Le contestazioni sono altra cosa, io ho sentito un malumore che si giustifica con la classifica e la partita con il Lecce"

Sul mercato — "Non siamo pienamente soddisfatti, cercavamo ancora un centrocampista e un attaccante, oltre agli inserimenti di Ferrari e Benassi che hanno tante presenze in Serie A e ci daranno una mano".

Sul prosieguo della stagione — "Mancano ancora 17 partite, fermo restando che la classifica è quella che è… Così come è una realtà il fatto che la Cremonese sia arrivata in semifinale di Coppa Italia con gli stessi giocatori con cui gioca in campionato. Ballardini ha avuto un impatto positivo, ha un contratto per questa e la prossima stagione, ma noi siamo concentrati all’oggi. Siamo consapevoli di essere stati al di sotto in campionato rispetto a quanto mostrato in Coppa. Crediamo ancora di poter dare di più e vogliamo dare di più, in 17 partite di campionato abbiamo la possibilità di dimostrarlo".