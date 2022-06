Gattuso sbarca a Valencia: “Felice di aver firmato per un club così importante”

L'ex tecnico viola, seppur per poco, domani verrà presentato dal club iberico

Domani inizierà ufficialmente l'avventura di Gennaro Gattuso al Valencia. L'ex allenatore, seppur per pochi giorni, della Fiorentina è arrivato da poco nella città spagnola e nella giornata di giovedì verrà presentato alla stampa. "Sono felice di essere qui e di aver firmato per un club così prestigioso - ha detto il tecnico calabrese appena sbarcato all'aeroporto -, dalla storia centenaria. Domani parleremo alla stampa e poi inizieremo a lavorare duro per riportare il Valencia dove merita e dove merita la sua gente".