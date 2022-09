Galli: “A gennaio la Fiorentina potrebbe intervenire sul mercato”

"Sulla situazione attaccante? Italiano deve essere bravo a scegliere la punta psicologicamente più pronta in questo momento, che a me sembra Kouamè. Jovic potremmo trovarlo in difficoltà dopo la sosta, vista anche la situazione in nazionale. Sui nuovi? I nuovi acquisti devono cercare di essere più duttili nei confronti del sistema di gioco dell'allenatore e non viceversa ,Ikonè per esempio dovrebbe cercare di spingere di più e puntare la porta. Sulla pressione? Quarta sta riuscendo con la sua personalità ad uscire dal momento difficile, Jovic per ora invece sta soffrendo la pressione di essere diventato il titolare dopo anni da panchinaro al Real. La Fiorentina a Gennaio? Se dopo la sosta la Fiorentina continua ad avere tutti questi problemi offensivi dovrebbe cercare di intervenire sul mercato, non sarei sorpreso se la società stesse sondando altri profili sul mercato come è normale che sia. Jovic può fare il trequartista? Per me non lo può fare, vorebbe dire rinnegare il mercato estivo"