Galli: “Qualcuno si era montato la testa. Sirigu-Gollini? Ecco chi ci guadagna”

"Quest'anno si pensava di poter ripartire dalla stagione buona dell'anno scorso, invece la Fiorentina è ripartita da zero con scelte che non hanno pagato. Non vorrei che anche all'interno dello spogliatoio qualcuno abbia pensato di essere troppo bravo e che l'Europa fosse un obiettivo abbordabile. Ma servivano giocatori di qualità superiore. E poi ci sono delle cose di Italiano che fatico a capire. Ci sono giocatori che pensavamo importanti e che non rendono, come Barak e Ikonè, vorrei sapere dall'allenatore perchè Gonzalez dopo un mese di allenamenti non è ancora pronto. Spero che le sue scelte non siano anche un messaggio per la società. Sta anche a lui trovare delle soluzioni se le cose non funzionano o se ci sono assenti, penso a quello che fece Sarri a Napoli quando si infortunò Milik, o adesso alla Lazio in assenza di Immobile giocando con Felipe Anderson centravanti. Nel cambio Gollini-Sirigu, sono convinto che ci guadagna la Fiorentina. Non capisco chi glielo faccia fare a Spalletti, perchè Gollini avrà voglia di giocarsi le sue carte e rischia di creare un problema al Napoli".