FOTO – La Serie C si rifà il look: scelto il viola come colore del logo

La Serie C NOW ha un nuovo volto. L’innovativo e moderno logo è stato svelato dal presidente Matteo Marani e dal vicepresidente Gianfranco Zola in serata alla Triennale di Milano, durante l’evento “La notte della C”. E quello che salta subito all'occhio nel nuovo logo della Serie C è la predominanza del colore viola. Il nuovo marchio coniuga la gloriosa storia della Lega con la modernità richiesta dalle sfide del futuro. Il nuovo marchio nasce dall’incontro di due lettere C: una aggraziata che rappresenta la grande tradizione del campionato, e una più lineare a evidenziare l’innovazione. La scelta dei colori nasce dalla volontà di acquisire un elemento visivo forte. In discontinuità con i colori utilizzati nel sistema sportivo italiano, ma in linea con le nuove tendenze internazionali in tema di design, tonalità e creatività.