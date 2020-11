FOTO – Anche Firenze rende omaggio a Diego Armando Maradona

Ieri pomeriggio la notizia della tragica scomparsa di Diego Armando Maradona ha sconvolto tutti gli appassionati di calcio (e non solo) in giro per il mondo. All’età di 60 anni ci ha lasciato un Dio del calcio, come amano definirlo molti dei suoi ex compagni ed avversari. Il cordoglio globale è unito e compatto nel tributargli tutto l’affetto necessario.

Anche a Firenze, come testimonia la foto che vi proponiamo, è apparsa una scritta che recita il seguente messaggio: “Ciao Diego D10S del pueblo! Firenze ama Argentina”

Firenze 25 Novembre, Ponte degli Alpini

Antognoni: “Maradona era un trascinatore. L’ho ammirato da avversario e da compagno”