Fonseca polemico: “Non capisco il calendario, perchè la Fiorentina gioca il lunedì?”

Paulo Fonseca è insoddisfatto del calendario della sua Roma. Durante la conferenza stampa pre-partita di Europa League ha espresso tutto il suo disappunto per le scelte organizzative. Questo il passaggio incriminato:

Io non voglio cercare scuse, ma per me è una questione di sensibilità. Per me è difficile capire perché le squadre giocano in Europa League e poi domenica. Non capisco perché Fiorentina e Genoa, ad esempio, giocano di lunedì e non noi.