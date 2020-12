Post-partita difficile per Conte, tra polemiche e silenzi. E Capello lo bacchetta

C’era da aspettarselo. Nel post-partita di Inter-Shakhtar, gara finita 0-0 e che ha decretato l’eliminazione dei nerazzurri sia dalla Champions che dall’Europa League, Antonio Conte non accetta le critiche parlando a Sky Sport:

In questa edizione non siamo stati fortunati, tra errori arbitrali e mancanza di freddezza sotto porta. Ma non voglio sentir parlare di mancanza di cattiveria, queste sono valutazioni vostre che personalmente non accetto. Zero gol segnati allo Shakhtar in due partite, quando ad agosto gliene avevamo fatti cinque? Ma pensate prima di fare le domande, ma quale passo indietro rispetto allo scorso anno… Chi gioca contro di noi stravolge sempre il proprio gioco per sorprenderci.