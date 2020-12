Flachi: “Mancano i gol? Colpa anche del centrocampo. Castrovilli ha perso qualità”

Così Francesco Flachi al Pentasport in vista di Fiorentina-Genoa di stasera:

Il tridente Callejon-Vlahovic-Ribery mi piace, mi dava buone speranze anche a Milano poi le cose non hanno funzionato. Ma Vlahovic mi è sembrato in crescita, l’ho visto diverso, si è dannato l’anima. Mi aspetto da lui un lavoro anche per la squadra. Sta mancando la qualità del centrocampo che ti permette di costruire più situazioni pericolose, di palloni gol ne arrivano pochi. Anche Castrovilli nelle ultime partite ha dato quantità ma è mancato in qualità. Il valore della rosa? Vista da fuori mi sembra una squadra importante, non si riesce a capire quale sia il problema, forse mentale.