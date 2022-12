Firenze piange Mennonna. Ci ha lasciati il luminare che salvò Antognoni

Quello di Pasquale Mennonna è uno dei nomi che ha portato in alto Firenze per quanto riguarda il campo della medicina. Questa mattina, a 81 anni, il neurochirurgo è morto dopo una vita dedicata all'ospedale di Careggi nel quale è stato per molti anni primario. Ma la sua notorietà, è legata, oltre alle eccellenti doti mediche, al nome di Giancarlo Antognoni. Fu Mennonna infatti a operare alla testa e salvare la vita al numero 10 viola, il 22 novembre del 1981, dopo lo scontro sul campo del Franchi con il portiere del Genoa Martina. Mennonna, dopo una lunga malattia, si è spento all'ospedale Don Gnocchi di Scandicci. Lo scrive La Nazione.