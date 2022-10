FIFA, ufficiale: indennizzo a chi manda giocatori al Mondiale. E non solo…

Ogni club, secondo modalità già sperimentate nel 2018, riceverà circa 10 mila dollari per ogni giorno che un giocatore rimane in Nazionale durante la Coppa del Mondo 2022, compreso il periodo di preparazione ufficiale. La novità è che il contributo sarà assegnato a tutti i club nei quali un giocatore ha giocato nei due anni precedenti il Mondiale. Quindi la Fiorentina riceverà 10 mila dollari al giorno anche per giocatori come Vlahovic, Pezzella, Nastasic, Dragowski o Piatek.