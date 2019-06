Europeo Under 21: Milenkovic parte male, titolare Rasmussen

Non parte bene l’Europeo Under 21 della Serbia, che esce sconfitta all’esordio 2-0 contro l’Austria. Novanta minuti per Nikola Milenkovic, che inizia bene ma cala col passare dei minuti e finisce sul taccuino degli ammoniti. Non ha giocato invece il neo viola Aleksa Terzic, mentre adesso in campo c’è Jacob Rasmussen: il difensore che arriverà dall’Empoli parte titolare nella sfida complicata contro la Germania.