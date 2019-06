Terzic: “Orgoglioso di approdare in un top club. Milenkovic e la lingua…”

Debutterà oggi nell’Europeo Under 21 con la Serbia, poi arriverà la Fiorentina. Ma Aleksa Terzic ha dentro di sé voglia di viola e soprattutto di imparare. Il terzino classe ’99 ha parlato così a La Nazione: “Ancora oggi non riesco a crederci: sono un giocatore di un top club come la Fiorentina, dentro di me sento un’emozione incredibile”. Sul mercato ribadisce come non abbia saputo dire di no alla chiamata della Fiorentina,”la scelta migliore” nonostante un timido interesse del Milan. A Firenze c’è anche il suo connazionale Milenkovic, con cui condivide il ritiro dell’Under 21: “Abbiamo parlato a lungo del club, della città e della tifoseria. Mi ha detto splendide cose su tutti. Per ambientarmi mi serviranno molto i suoi consigli. Voglio adattarmi il prima possibile al calcio italiano, cosa che per un difensore come me è basilare. Non solo: voglio imparare la vostra lingua e collezionare in campo più minutaggio possibile”.