Entusiasmo Genoa: ora la conferma contro la Fiorentina

Il pareggio contro la Roma all’Olimpico ha dato grande fiducia nell’ambiente rossoblù, sottolinea stamane la Gazzetta dello Sport. Andreazzoli ha finalmente dato un’identità di gioco e squadra che mancava dai tempi di Gasperini: ora si attende la conferma nella gara del Ferraris di domenica prossima contro la Fiorentina. Però, niente proclami di vittoria e squilli di tromba: umiltà e concentrazione sono le parole chiave del Grifone. Il tecnico potrà contare su Pinamonti, il giovane centravanti che ha segnato il primo gol contro i giallorossi e ha dimostrato che l’idea del presidente Preziosi di schierarlo titolare in attacco non è stata azzardata. Inoltre, Kouamé si è sbloccato ed è tornato a segnare: dalla gara in trasferta con l’Empoli a gennaio che non accadeva. Lo scrive pianetagenoa1893.net.

VERSO IL GENOA: RIBERY PARTIRA’ ANCORA DALLA PANCHINA