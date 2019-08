Verso il Genoa: Ribery partirà ancora dalla panchina

La Fiorentina comincia oggi a preparare la partita contro il Genoa, in programma domenica sera al Ferraris. Badelj, uscito acciaccato dalla gara contro il Napoli, è a disposizione. Questa settimana sarà importante per capire le condizioni di Ribery, destinato in ogni caso a partire dalla panchina. Il francese potrebbe giocare titolare dopo la sosta, a metà settembre contro la Juventus. Lo scrive La Nazione.

DALBERT-TONELLI: VICINO IL DOPPIO ACCORDO. E SPUNTA OKAKA