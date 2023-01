Ecco le novità arbitrali del 2023, dai rigorini alle terne arbitrali femminili

Ieri si è svolto il primo incontro annuale della Can A e B. Il designatore arbitrale Gianluca Rocchi ha dato diverse nuove indicazioni. Secondo la Gazzetta Dello Sport, non vedremo i maxi recuperi dei mondiali. Ma le perdite di tempo non saranno più tollerate. Sotto la lente ci sono: i rinvii tardivi dei portieri, io capannelli attorno all'arbitro e le punizioni. In caso di eccessive perdite di tempo saranno aggiunti altri minuti extra di recupero. Inoltre altre novità saranno, una possibile terna arbitrale al femminile, che potremmo vedere tra poco. Infine c'è anche la lotta ai cosiddetti rigorini, per concedere la massima punizione non saranno sufficienti falli di lieve entità.