Dybala, l’esito degli esami e le sensazioni per il Mondiale. Nico interessato

Non essendo chiaro di che grado sia la lesione, i tempi di recupero potrebbero variare tra le 4 e le 6 settimane: con la Roma non lo rivedremo prima del 2023. In Argentina non escludono un recupero in tempo per giocare il Mondiale, nuove valutazioni verranno fatte nelle prossime settimane: Dybala in Qatar vuole esserci e farà di tutto per rientrare in tempo, in caso contrario si materializzerebbe una grande occasione per Nico Gonzalez, visto anche l'infortunio di Di Maria con la Juventus.