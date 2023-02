Duopolio Sky/Dazn, c’è il si dei club di Serie A alla legge Lotito

Come è andata l'assemblea di lega

Nell'assemblea di Lega tra i 20 club di Serie A si è parlato dei diritti tv del campionato. Il no alla pirateria è stato il tema centrale, condiviso da tutti i club. Inoltre i club spingono per il cosiddetto decreto Lotito. Che allungherebbe l'accordo Sky/Dazn fino al 2026. Le squadre sperano che venga introdotto nel prossimo decreto Milleproroghe, o in quello successivo. La scelta del doppio emittente è considerata fondamentale.