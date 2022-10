Diritti TV, Lega lavora con Dazn per un accordo quinquennale. Lotito ruolo chiave

Nell’edizione online di Repubblica si scrive di un piano, ancora riservato, per provare a "salvare" il mercato dei diritti tv. Un piano che legherebbe ancora il destino del calcio italiano a quello di Dazn, aprendo però il mercato anche a nuovi player. In particolare, nell’articolo si legge come nel 2024 scadrà il contratto attuale per la trasmissione delle partite del campionato. E il mercato preannuncia una flessione brutale, di quasi un terzo del valore, rispetto agli oltre 900 milioni del 2021. Questo perché, secondo quanto prevede la Legge Melandri la Serie A può vendere diritti soltanto per massimo tre anni: un margine troppo stretto per ammortizzare l'investimento. Se, invece, si potessero vendere i diritti non per tre, ma per 5 anni (come avviene in Spagna), le cose cambierebbero. Dazn potrebbe garantire cifre più alte. In più così si potrebbe aprire il mercato a nuovi partner: Amazon qualche segnale di interesse lo ha mostrato, e non è l'unico operatore.