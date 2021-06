Dionisi-Empoli, favola senza lieto fine. Corsi: “Abbiamo chiuso”

Il tecnico che ha condotto l'Empoli alla promozione nella massima serie, non siederà più sulla panchina degli azzurri del patron Corsi

A mettere la parola fine ci ha pensato il presidente degli azzurri Fabrizio Corsi che ha annunciato all'Ansa la fine del rapporto col tecnico amiatino: "Con Dionisi abbiamo chiuso. Siamo in attesa di una soluzione che soddisfi tutti". Al patron non è andato giù il comportamento dell'allenatore, reo di aver valutato le varie offerte pervenutegli. Dopo l'ufficialità del divorzio, Dionisi potrebbe comunque sedere su una panchina di A la prossima stagione. In particolare ci pensano Sampdoria e Sassuolo che continua a tenere Giampaolo in standby. Mentre l'Empoli ha preallertato l'ex Aurelio Andreazzoli.