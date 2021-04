Di Giorgi (PD): “Restyling Franchi garantirà uno stadio al passo coi tempi”

Le parole dell'onorevole

"Questo impianto è stato considerato tra gli attrattori culturali nel nostro paese. E' un passaggio importante perchè il Franchi potrà essere ristrutturato mantenendo le parti importanti dello Stadio, grazie all'emendamento sul decreto semplificazione, ma allo stesso tempo considereremo la sostenibilità economica e la fruizione. C'è la possibilità di avere un restyling importante per rendere questa struttura al passo con i tempi. Dalla copertura ad altre migliorie per garantire ai frequentatori un impianto moderno. Può essere realizzato un bellissimo nuovo monumento a disposizione della nostra città. Fondi pubblici? Sì sono fondi pubblici, ma certamente non vanno a togliere fondi a bilancio del Comune di Firenze. Sono fondi aggiuntivi a disposizione delle opere sul quale c'è un investimento dell'unione europea. Non ci sono risorse che verranno tolte ai servizi della città. Concessione di 99 anni per la Fiorentina? Non è compito mio rispondere. Auspico, però, che ci sia una valutazione seria da parte della Fiorentina perchè le condizioni ci possono essere. Per tutti noi che vogliamo mantenere i viola a Campo di Marte e che abbiamo fatto di tutto per quello ci auguriamo questo è il nostro auspicio. Credo sia abbastanza naturale decidere per la Fiorentina di restare in quell'area. Penso che questo possa essere un punto di svolta in questa vicenda"