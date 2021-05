Di Gennaro consiglia: “Milan, servono uno alla Vlahovic e De Paul”

L'attaccante della Fiorentina è il prototipo di giocatore ideale per rinforzare qualsiasi attacco, specie dopo la qualificazione in Champions League

Cosa deve fare e non fare per il prossimo anno il Milan? Prendere De Paul, chi non vuole rimanere deve andare via, poi serve un attaccante giovane e forte alla Vlahovic. E poi magari far rimanere Donnarumma. Poi deve crescere Tonali, pagato tanto e che si è visto poco".