De Zerbi, non solo Fiorentina. Una big europea sulle sue tracce

De Zerbi nel mirino dello Shakhtar

Il futuro di De Zerbi, attuale tecnico del Sassuolo, continua ad essere avvolto nel mistero. Il tecnico piace, e non poco, alla Fiorentina così come a tanti altri grandi club. Secondo quanto riportato da Sportmediaset, anche lo Shakhtar Donetsk sarebbe sulle tracce del tecnico neroverde, che non ha ancora rinnovato il proprio contratto con il Sassuolo. Gli ucraini infatti rischiano di perdere l'attuale mister Luis Castro e De Zerbi è un'idea che piace in casa Shakhtar.