De Magistris: “Ikonè un mistero. Napoli? Temevo di più l’Empoli, per un motivo”

Le parole dell'ex campione di pallanuoto, grande tifoso della Fiorentina

"Non è la partita con il Napoli quella che la Fiorentina deve vincere. Domenica è una tappa difficile, ma lo è stata anche la trasferta di San Siro con l'Inter. Mi fa quasi meno paura giocare a Napoli, dove c'è solo da guadagnare, che non affrontare Empoli e Bologna in casa che devi vincere per forza, per fortuna ci siamo riusciti. Se guardi i giocatori uno ad uno, la Fiorentina è inferiore alle altre squadre che lottano per l'Europa. Soprattutto dopo la cessione di Vlahovic. La differenza la sta facendo il gruppo. Ikonè? Per ora mi sembra un oggetto semi misterioso, mi lascia dubbioso che dopo 4 mesi non si sia ancora integrato nel gioco di Italiano".