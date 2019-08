De Magistris: “Pradè, mercato soddisfacente. I grandi nomi servono fino ad un certo punto”

Gianni De Magistris è intervenuto ai microfoni di Radio Bruno. Queste le sue parole: “Sono soddisfatto fino a questo momento del mercato della Fiorentina. Non sono arrivati colpi roboanti, ma Pradè, zitto zitto, ha preso Lirola e Boateng con i soldi di Veretout. E avanza pure qualcosa. All’inizio non mi entusiasmava il ritorno di Badelj, poi l’ho sentito in conferenza stampa e mi ha convinto con il suo entusiasmo e la sua voglia. Pulgar? Ha fatto bene a Bologna. Ora manca il nome capace di far sognare, ma il nome eclatante ci sta fino ad un certo punto. Servono i giocatori giusti, credo che la Fiorentina debba fare più di un acquisto”. L’OPINIONE DI BELDI’