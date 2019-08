Beldì: “Fiorentina, mercato ottimo. Simeone deve andare a giocare altrove”. Su Vlahovic…

Paolo Beldì, regista e tifoso della Fiorentina, ha parlato a Radio Sportiva: “Condivido le scelte di Commisso fin qui. Con Pradè e Montella la Fiorentina aveva centrato due volte il quarto posto. Un bentornato a Dainelli, fosse per me terrei o riprenderei tutti gli ex in società. E poi Antognoni, mi fido di lui. Speriamo che ritorni l’entusiasmo, il tifoso deve sostenere la squadra, le premesse sono ottime. Mercato? Fin qui ottimo. Ancora non ho capito come si schiererà il centrocampo. Vlahovic ha il ‘difetto’ di fare sempre gol, non avrei paura a lanciarlo da titolare. Dragowski? Ho molta fiducia in lui. Simeone deve andare a giocare altrove, rilanciarsi e tornare più forte di prima”. PEDRO, INTERMEDIARI A LAVORO

****************

CLICCA PER LEGGERE:

– TUTTI I MOVIMENTI DI MERCATO DELLA FIORENTINA

– DATE E RISULTATI DELLE AMICHEVOLI ESTIVE DELLA FIORENTINA